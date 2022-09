Intervistato in esclusiva a IlBiancoNero.com, l'ex calciatore della Juve, Giuliano Giannichedda, ha rilasciato delle dichiarazioni sul delicato momento che sta vivendo la Vecchia Signora.'Quando le cose vanno in un certo modo c'è sempre una percentuale da attribuire a tutti. Non darei le colpe solo ad Allegri, perchè bisogna considerare anche che giocare senza Chiesa, Pogba, Szczesny, Rabiot, Locatelli e Di Maria, è chiaro che tutto viene meno. La vera valutazione sulla Juve andrà fatta quando ci sarà l'intero organico al completo'.