Giuliano, ex centrocampista della, ha parlato ai microfoni di TvPlay della panchina bianconera per il futuro. Le sue parole:"Zidane ha allenato il Real Madrid, iniziando alla grande e vincendo la Champions. Lui però è più un gestore per come si è visto al Madrid, bisogna quindi vedere che squadra trova alla Juve. Perché è vero che Allegri sta facendo molto bene per com’è la rosa. Gli altri allenatori in lizza sono più da rivoluzione. Io sarei incuriosito da Thiago Motta, che lavora coi giovani e punta al dominio della partita ma sa anche soffrire".