Intervenuto ai microfoni di Notizie.com, l'ex centrocampista della Juve, Giuliano Giannichedda, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul momento che stanno vivendo i bianconeri.'Questa situazione dipende dalla forma dei giocatori. Prima erano tutti al 100%. Poi quando perdi due centrocampisti su tre come McKennie e Rabiot e Vlahovic è altalenante puoi andare in fatica. La Juventus per fare bene deve avere tutti gli undici effettivi al massimo. Ora sanno anche gli avversari che contro la Juventus possono giocarsela'.