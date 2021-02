L'ex centrocampista della Juventus Giuliano Giannichedda ha commentato l'infortunio di Arthur, che salterà la gara contro il Napoli ed è in dubbio perla sfida Champions contro il Porto: "La calcificazione è difficile da capire, perché non sai mai quanto puoi spingerti e andare sul dolore - ha detto a Sky Sport - Bonucci out? De Ligt e Demiral sono in forma, in quel ruolo possono giocare loro. E' un peccato per Arthur perché stava crescendo, e per la Juve è una grave perdita".