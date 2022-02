L'acquisto di Dusan Vlahovic ha inevitabilmente alzato il livello tecnico dellache, necessitava di una prima punta di spessore dopo aver perso Ronaldo con i suoi 30 e passa gol a stagione. La sensazione che stanno provando ora i tifosi juventini è mista tra la gioia e l'euforia euforia per l'arrivo del serbo e un pizzico di amarezza per i troppi punti lasciati per strada dall'inizio della stagione. A commentare il cammino della Vecchia Signora è stato l'ex centrocampista bianconero, il quale ha parlato in, soffermandosi anche sul mercato svolto dalla società della Continassa.'Sicuramente ha acquistato. Un ragazzo cosi giovane, con quella determinazione, con quella voglia di migliorarsi, con i numeri che ha già dimostrato secondo me è stato un acquisto importantissimo., si parla tanto di gioco, di bel gioco, ma se non hai uno che fa gol ci fai poco e niente. Ottimo acquisto quello della Juve. In questo momentoperche quello che ha vinto il francese alla sua età, non lo ha vinto nessuno. Ha tutte le qualità per diventare un top player però secondo me uno come Mbappè fa parte della sfera dei fuoriclasse tipo Cristiano Ronaldo e Messi. Vlahovic è fuori da questa sfera ma è tra i migliori 5 giovani centroavanti piu forti, non includo gente come Benzema o Lewandowski perchè per raggiungere quei livelli devi giocare cosi per almeno 10 anni'.'La Juve ha deciso, giustamente, di svecchiare la rosa e fare un cambio generazionale. Devi mettere in preventivo il fatto di non vincere, poi se sia piu forte o meno non lo so ma quello che posso dirti è che. Vlahovic è un grande giocatore e secondo me con lui, la Juve può tornare a fare bene. Tante volte servono anche queste annate perche ti fanno capire quali errori hai fatto e ti fanno rimodernare la squadra perche c'è bisogno., devi sempre dimostrare di essere superiore agli altri'.. Mi dispiace per Bentancur perchè è un giocatore molto interessante, però se hai gia speso tanti soldi per il mercato è giusto fare delle considerazioni se ti arrivano delle offerte all'altezza.al centrocampo della Juve e lo ritengo un colpo perfetto'.'Dipende dal modo in cui la Juve vuole giocare. Zaniolo è un giocatore che predilige partire dalla destra per poi accentrarsi,. Dispiace pensare di perdere un giocatore con cosi tanto talento ma anche il giallorsso ha stoffa da vendere e sembra aver ripreso bene dall'infortunio.'.'Tonali per il taglio di capelli ( ride n.d.r ). E' chiaro che se parliamo di Pirlo parliamo di un altro giocatore che fa parte di quella sfera di cui parlavo prima., è geometrico, ha ottima fisicità e quando gioca da mezz'ala ha anche degli ottimi inserimenti. Prima i centrocampisti avevano un ruolo specifico ora si adattano a fare tutto. Tonali, grazie a Pioli è cresciuto tantissimo rispetto allo scorso anno, è diventato un giocatore veramente importante'.' Vedo chiaramenteper rosa e perche giocano benissimo. I giocatori che subentrano sono di pari livello a quelli che giocano e questo è fondamentale, soprattutto quando giochi ogni 3 giorni. Inzaghi è stato bravissimo a toccare pochissimo il lavoro svolto da Conte e aggiungere le sue qualità. Il problema della Juve non è solo il distacco dall'Inter ma anche il numero delle antagoniste che ci sono davanti ai bianconeri. La vedo molto'.Instagram - fabio.marzano93