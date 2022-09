Nella mattinata di oggi in casa Juve si è svolto il tanto atteso CDA, dove si è discusso del catastrofico avvio di stagione della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Ad analizzare il momento della Vecchia Signora è stato anche l'ex centrocampista bianconero Giuliano, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a'Quando le cose vanno in un certo modo c'è sempre una percentuale da attribuire a tutti. Non darei le colpe solo ad Allegri, perchè bisogna considerare anche che giocare senza Chiesa, Pogba, Szczesny, Rabiot, Locatelli e Di Maria, è chiaro che tutto viene meno.'Sicuramente tanto. Non solo per il tasso tecnico, ma anche a livello di mentalità porteranno molto a tutta la squadra. E' chiaro che giocare senza i calciatori sopra citati c'è molta differenza. Bisogna aggrapparsi sempre ai calciatori più forti in momenti come questo e purtroppo questi mancano'.'Sicuramente anche Allegri ha le sue colpe, però. In questo momento alla Juve non ci sono le condizioni adatte e trova difficoltà a fare meglio, ma può e deve fare di più'.. Bisogna però anche fare squadra fuori dal campo, non si può ogni giorno dare una notizia che ognuno va contro l'altro. Così si destabilizza l'ambiente'.'Sicuramente è un giocatore con le caratteristiche che piacciono ad Allegri. Avendo però giocato poco ed essendo arrivato ora non può risolvere tutto da solo. C'è bisogno dell'impegno di tutti, luie questo è importante'.. Le altre non vogliono scappare, se avesse avuto quei due punti in più contro la Salernitana ora era li attaccata alle altre. Al momento l'Inter resta la favorita ma vedo anche il Napoli e il Milan in un ottimo stato di forma'.