Gianni Mura, nei suoi 100 nomi dell'anno per Repubblica, ha parlato di Mario Mandzukic: "Contratto rinnovato ad aprile e dopo due mesi è indesiderabile e indesiderato, emarginato, tagliato fuori. Se c'è ancora uno stile Juve, quod est demostrandum, in questa vicenda non s'è proprio notato. Neanche un barlume di rispetto, per uno che alla Juve ha dato parecchio anche facendo il terzo. Voto 3 (alla Juve)".