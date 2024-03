Le parole di Gianni, inviato Mediaset al seguito della, sul suo canale youtube, dopo la partita dei bianconeri contro il Genoa:"Le mie considerazioni partono da un’idea che si sia rotto, il tempo dirà se definitivamente, che si sia rotto qualcosa all’interno di questa squadra e tra la squadra e l’allenatore. Nonostante questo tentativo di conciliazione, di fare gruppo. Allegri non è più in grado di trasmettere qualche cosa ai giocatori. I giocatori o non lo vogliono recepire o non sono in grado di recepire".