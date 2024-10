Le parole di Giannisul suo canale YouTube:"L'obiettivo al momento sembra essere Lucca. L'Udinese, che storicamente non ha necessità di cedere per motivi economici, lo valuta in modo significativo: si parla di circa venti milioni. È un'opzione che può rimanere aperta sia per gennaio sia per giugno. La Juventus farà un tentativo già a gennaio, puntando anche sulla volontà del giocatore, che potrebbe desiderare il trasferimento. Tuttavia, trattare con Pozzo è sempre complesso."