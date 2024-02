Le parole di Giannisul suo canale youtube:- "Una prestazione di una squadra molle, svuotata. Il problema inizia ad essere serio, non al punto di compromettere la qualificazione alla prossima Champions, ma al punto di prendere in considerazione il fatto che siano necessari cambiamenti verso la prossima stagione. Una squadra che ha questo cedimento sul piano emotivo, non si può giustificare tutto. Una squadra che non riesce ad imporsi su questo Verona ha un problema serio, di mentalità, di gioco e mi sembra evidente, di costruzione, di certezze che ha perso per strada. Chi comanda dalla panchina non è più riuscito ad infonderle. Se la Juventus non avesse questa classifica parlerei di crisi seria. Contro il Frosinone l’ultimo punto di possibile svolta, perché poi ci sarà il Napoli. C’è un problema strutturale, c’è un problema di panchina, anche Allegri è responsabile e credo che questo possa essere messo sul piatto della bilancia a fine stagione. Credo si sia chiuso qualcosa. Mi chiedo: se la sentirà di andare avanti dopo questa stagione? E la società se la sentirà di pagare ancora un anno a questo allenatore e prenderne un altro? Un allenatore che ha dato la sensazione di aver chiuso un ciclo. Non ce l’ho con lui, rispetto il lavoro di tutti, ma mi permetto di dire che probabilmente ha chiuso il suo compito".