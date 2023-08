Paolose lo è ritrovato nel gruppone che il 19 luglio ha aperto i cancelli del centro sportivo di Vinovo. Un po’ a sorpresa, viste le aspettative che lo davano da subito in, ma sicuramente con un sorriso stampato in faccia. Nell’dellache, tra allenamenti e amichevoli, sta preparando l’inizio ufficiale della stagione fissato il 27 agosto, c’è anche Gianmarco, esterno d’attacco classe 2005 prelevato dallanel gennaio scorso.Per lui, dopo la promozione dalle giovanili della squadra toscana,. Non male, come score, per un diciassettenne in un campionato complicato come la Serie D: tra calciatori d’esperienza che fanno pesare il proprio status e giovani di qualità che sgomitano per impressionare gli scout, proprio come ha fatto lui. Con la maglia dell’Olandesina ha fatto brillare gli occhi a chi ricorda i vecchi fasti del club di Pistoia, ne è diventato il marcatore più giovane degli ultimi 85 anni. Insomma, tra un dribbling sull’esterno, un gol e un assist ha lasciato il segno, prima di fare le valigie e trasferirsi a Torino.Come detto, partirà dalla Primavera. Si è già messo in mostra nelle prime amichevoli: tecnica, spunti e gol. Un repertorio che dovrà riproporre anche nel corso della stagione: per far dimenticare un certo Kenan, ormai proiettato nel mondo dei grandi. Quel mondo che, adesso, Di Biase guarda dalla finestra e spera di raggiungere quanto prima.