Oggi sono passati due anni dalla scomparsa di Gianluca Vialli. Fabio Quagliarella ha parlato in occasione della mostra dedicata a Vialli “Un Uomo, un Campione, Gianluca Vialli”. Questo il suo ricordo:"Ho fatto leggere il messaggio di Gianluca. Io feci una doppietta a Firenze con la Sampdoria, non avevo il suo numero. Mi ha fatto i complimenti, ha detto ‘Sei fortissimo, meriti di indossare la maglia numero 9’ firmato Luca Vialli. Alla fine ero più contento del messaggio che dei gol che avevo fatto. Questo per raccontare chi era Luca Vialli. Quel messaggio lo tengo ben custodito. Questo è un motivo di orgoglio e soddisfazione. Ho fatto delle buone cose con questa maglia addosso ed è bello che la gente si ricordi. Con questi nomi così importanti, è giusto stare dietro loro. Sono contento anche di questo".