Gianluca Sordo: 'Ero in coma, ma da Allegri neanche un saluto. L'ho mandato a quel paese'

AFP via Getty Images

Le parole di Gianluca Sordo su Allegri

, ex esterno che sfiorò la Coppa Uefa con il Torino e vinse uno scudetto con il Milan di Fabio Capello, si è raccontato a cuore aperto ai microfoni de Il Corriere della Sera, svelando di avere deficit motori nella parte sinistra del corpo e problemi di memoria dopo essere stato in coma per una testata in un bar.Nella sua intervista ha parlato anche del tecnico ex Juventus , suo ultimo allenatore ai tempi dell': "Era alla sua prima esperienza mentre io ero il giocatore più anziano. Ma di lui conservo un bruttissimo ricordo. Gli davo una mano, in campo si era creato un bel rapporto, era tutto un "Gianlu, Gianlu, Gianlu". Poi in un mese di terapia intensiva non si è mai fatto vedere o sentire. Tutti sapevano quello che mi era accaduto, ne avevano parlato tv, radio e giornali. Non ero andato in Groenlandia, stavo lì a pochi minuti d'auto da lui, una persona con cui avevo condiviso le giornate fino a qualche mese prima. Mai un lunedì dopo le partite che sia venuto a salutarmi".

E ancora: "Se l'ho più rivisto? Un giorno a Forte dei Marmi, stava per firmare col Milan. Ha provato ad abbracciarmi fuori da un negozio come se non fosse successo niente, ma avrebbe dovuto pensarci prima. Ero arrabbiato, lo mandai a quel paese. Mi è dispiaciuto perché era con una persona anziana, forse il padre. E stavo per fare lo stesso anche con Galliani, poi un mio amico mi ha fermato in tempo".