Il noto giornalista Giancarloai microfoni di SkySport ha parlato così della corsa Scudetto:"La differenza tra Inter e Juventus è nell'attacco e è fatta come ci si arriva a fare i gol perché non ha segnato solo Lautaro, ma anche Thuram, i centrocampisti e qualche difensore. Vlahovic è in ripresa adesso ma ha dormito tanto e cosi la Juve quei gol non li ha avuti, inoltre ci sono pochi centrocampisti che segnano ma la differenza sta tutta nella manovra offensiva che nella Juventus è carente e poi sono mancati per lungo tempo i gol di Vlahovic mentre Chiesa c'è e non c'è. L'Inter è più squadra, è una squadra più offensiva, attacca di più e segna di più. Ho sempre detto che febbraio sarà un mese decisivo e lo sarà solo se vince contro la Juventus e batte l'Atalanta e può chiudere il discorso scudetto e secondo me lo farà. La Juventus andrà a Milano per pareggiare, Allegri ha in testa una gara di grande sofferenza come quella di Bergamo, la riproduzione della gara di Torino, la Juve ha un obiettivo minimo che è il pareggio e Allegri dirà di no ma firmerebbe per il pareggio".