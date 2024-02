Giancarlo, noto volto del giornalismo sportivo italiano, negli studi di SkySport ha commentato la situazione dell'Inter tra la Champions League contro l'Atletico Madrid alle porte e la corsa Scudetto. Le sue parole:"Contro la Salernitana la differenza è stata abissale, 50 punti, una differenza incolmabile, nonostante il cambio di allenatore. Non prevedo alcuna sorpresa, la differenza è abissale in termini di tutto, di tecnica, di forma, di dinamismo. Non capisco una cosa di Inzaghi: a 4 giorni dall'impegno con l'Atletico, perché schiera i titolari. C'era bisogno? Forse no ma questo è un segnale: vuole chiudere il discorso scudetto il prima possibile. Anche se per me l'Inter ha già vinto il campionato, qualsiasi sia il risultato di stasera e anche quello con l'Atalanta".