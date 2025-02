Giancarlo Padovan a Sky: 'Thiago Motta inadeguato, fallimento quasi totale'

AFP or licensors

Dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Empoli, la Juventus è finita al centro delle critiche. Tra le voci più dure c’è quella di Giancarlo Padovan, che a Sky Sport 24 ha espresso un giudizio impietoso sulla stagione bianconera e sul lavoro di Thiago Motta."Il fallimento è quasi totale, manca solo che la Juve non si qualifichi tra le prime quattro. In una settimana ha perso la qualificazione alla Champions e quella alla Coppa Italia", ha dichiarato il giornalista, sottolineando come il percorso stagionale sia ben al di sotto delle aspettative.

Padovan ha puntato il dito anche sul gioco espresso dalla Juventus: "Non ha mai giocato bene e non ha mai convinto nessuno, nonostante sia quarta in classifica", evidenziando come il posizionamento sia dovuto più agli episodi che a un rendimento costante e convincente.Le critiche più dure sono però rivolte direttamente a Thiago Motta, la cui gestione viene messa in discussione: "Ha certificato la sua inadeguatezza sulla panchina della Juve e a fine stagione sarà esonerato, non prima credo. La Juve ha perso un altro anno dopo i tre di Allegri. Non è più questa la Juve che deve aspettare Godot per essere credibile".Un giudizio netto che alimenta il dibattito sul futuro della squadra e sul destino dell’allenatore, il cui progetto sembra già vacillare.