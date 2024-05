Tuttosport ha intervistato Giancarlo, che ha detto la sua anche su alcuni dei temi più attuali in casa- "A Bologna non ce n’è uno contento di questa cosa… (sorride, ndr). Giuntoli e Thiago hanno un compito non semplice perché devono prendere subito una grandissima decisione: cambio più giocatori possibili o cambio il meno possibile per vedere come si esprime la squadra con un nuovo allenatore? Perché poi sappiamo tutti che il mercato è complicato ed è più semplice comprare, mentre vendere è praticamente impossibile. E sappiamo, tra l’altro, che Giuntoli, oltre ad accontentare Thiago deve accontentare pure la proprietà. Quindi ha di fronte un compito particolarmente complicato perché ne deve accontentare due… Pure Thiago deve accontentare milioni di tifosi".- "Io considererei Allegri per tutto ciò che ha fatto per la Juve. Piano piano ci allontaneremo dal finale dell’ultimo anno e Max sarà ricordato come uno dei più vincenti allenatori nella storia del club. Perché finché vivi il presente si fanno mille valutazioni che nel tempo si perderanno e rimarranno il numero delle panchine e dei trofei conquistati".- "Non mi preoccuperei di questo perché lui ha giocato una vita ogni tre giorni. Certo è che dovrà subito lottare per il vertice visto che, a prescindere da cosa farà sul mercato, nelle cosiddette griglie la Juve verrà messa un gradino sotto l’Inter".- "Beh, che lui sia ambizioso è una certezza e si parte da quello. Poi è pure spigoloso il giusto, anche se è tutto carino durante le interviste, cercando però di dire il meno possibile. Inoltre è esigente, in primis con sé stesso. Un mix che serve, anzi è fondamentale, per fare un grande allenatore".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.