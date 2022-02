1









Dopo una buona striscia positiva, la Juventus Under 23 torna da Gorgonzola con 0 punti in tasca. La squadra bianconera disputa una buona parte centrale del primo tempo, ma nella ripresa fatica a macinare gioco ed occasioni. Si fanno sentire le fatiche di quest’ultimo periodo e la compagine di Zauli appare sotto tono. Inoltre, le condizioni del campo limitano le qualità tecniche dell’undici dell’Under 23 che deve cedere il passo alla squadra di casa





IL TABELLINO



Giana Erminio-Juve Under 23: 2-0



Marcatori: (Tremolada 46', D'Ausilio 65')



Giana Erminio (4-3-3): Zanellati; Perico (Pinto 46'), Bonalumi, Magli, Colombini; Acella (Magri 60'), Ferrari, Panatti; Tremolada (Carminati 73'), Cort N. (Corti A 60'); Vono (D’Ausilio 19'). A disp. Reggiani, Casagrande. Perna, Piazza, Gulinelli, Toure.​ All. Contini.​

Juventus Under 23 (4-2-3-1): Israel; Leo, Riccio, Stramaccioni (Poli 68'), Barbieri; Leone (Zuelli 61'), Miretti; Compagnon (Cudrig 61'), Soule (Sekulov 68'), Iocolano (Palumbo 82'); Brighenti.​ A disp. Raina, Siano, Anzolin, Verduci, Boloca.​ All. Zauli



Ammonizioni: Perico (G), Barbieri (J) 2



Espulsioni: Barbieri (J)



Arbitro: Sig. Iacobellis di Pisa



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



FISCHIO FINALE



92' - Ancora Israel ferma un'azione di contropiede della Giana: miracoloso!



85' - OCCASIONE GIANA, azione di contopiede bruciante, Colombini a tu per tu con Israel si fa ipnotizzare dal portiere bianconero



70' - Che ingenuità di Barbieri! Si butta in area e l'arbitro sventola il secondo cartellino giallo: espulso



65' - GOL GIANA ERMINIO, azione di contropiede finalizzata da D'Ausilio



56' - Bella percussione di Leone che scambia con Brighenti ed entra in area, la conclusione è potente ma centrale



47' - GOL GIANA ERMINIO, batti e ribatti in area, la sblocca Tremolada che è più lesto di tutti a deviare in rete



46' - Inizia la ripresa!



INTERVALLO



33' - Palla in mezzo di Brighenti per Compagnon che all'altezza dell'area piccola spara addosso al portiere



30' - Ancora Iocolano! Calcio di punizione dal limite e palla indirizzata all'incrocio, vola Zanellati



25' - OCCASIONE JUVE, Brighenti fa filtrare per Iocolano che da due passi di punta anticipa tutti, bravo Zanellati a chiudere lo specchio



15' - Fase di match equilibrata con le due squadre che provano a tenere il possesso senza affondare



1' - Via al match!