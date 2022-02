22







di Marco Amato

Dopo una buona striscia positiva, la Juventus Under 23 torna da Gorgonzola con 0 punti in tasca. La squadra bianconera disputa una buona parte centrale del primo tempo, ma nella ripresa fatica a macinare gioco ed occasioni. Si fanno sentire le fatiche di quest’ultimo periodo e la compagine di Zauli appare sotto tono. Inoltre, le condizioni del campo limitano le qualità tecniche dell’undici dell’Under 23 che deve cedere il passo alla squadra di casa. Di seguito le pagelle del match





ISRAEL 7 - Sui gol non ha colpe, in altri casi protegge bene lo specchio. Con un grande intervento evita il 3 a 0 di Colombini e pochi minuti dopo fa lo stesso su D'Ausilio



LEO 6 - Bene dietro, corre tanto ma è poco preciso in fase di spinta



RICCIO 6 - Mette una pezza limitando le avanzate avversarie



STRAMACCIONI 5.5 - Sbaglia il posizionamento nell'azione che porta al 2 a 0 della Giana (Dal 68' POLI 6 - Fa il suo con ordine)



BARBIERI 4 - Inizia bene, poi è pigro nella transizione difensiva dove arriva il gol del 2 a 0. Il peggio di sé - e questa è un'ingenuità grave -, lo dà nella simulazione che vale il secondo giallo e l'espulsione. Lascia in 10 i compagni nel momento di maggior difficoltà.



LEONE 6 - Gestione delle trame e dei ritmi ordinaria, senza fiammate. Bravo, nel secondo tempo, ad inserirsi in area e andare vicino al pari (Dal 61' ZUELLI 5 - Perde un pallone sanguinosissimo, che porta al 2 a 0 della Giana)



MIRETTI 5.5 - Bene quando c'è da buttarsi in area, e sembra specializzarsi sempre di più in questo. Peggio nella gestione del pallone, a volte pigra e con tanti passaggi imprecisi



IOCOLANO 6 - Qualche fiammata e poco più. Ma le occasioni pericolose dei bianconeri spesso passano dai suoi piedi. Un buon calcio di punizione trova l'opposizione del portiere all'incrocio (Dall'82' PALUMBO sv)



SOULE' 5.5 - Le condizioni del campo non aiutano un calciatore con le sue caratteristiche. Prova a trascinare la sua squadra fuori dal torpore, ma ci riesce con fortune alterne (Dal 68' SEKULOV 6 - Prova a far valere la sua brillantezza e velocità, ma non trova lo spazio per far male



COMPAGNON 6 - Dimostra di poter essere un valore anche dal primo minuto, e non solo da subentrante. Buona partita, ma fatica a rendersi pericoloso negli ultimi metri (Dal 61' CUDRIG 5.5 - Non riesce a incidere e lasciare il segno)



BRIGHENTI 6.5 - Le sue partite, i suoi campi. Vero, non segna e questo è fondamentale per una punta. Ma offre una lectio magistralis ai compagni più giovani su come si interpreta il ruolo in queste categorie: rabbia, ferocia, determinazione e sacrificio



All. ZAULI 5.5 - Una buona prima parte di match, ma poi i bianconeri non riescono a sopperire alle diverse difficoltà del match: il campo rende difficili le giocate e penalizza i calciatori tecnici, in più si sente la fatica dei tanti impegni ravvicinati. Inoltre, sono troppi i contropiedi concessi alla squadra avversaria