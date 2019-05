Marco Giampaolo ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport. Tra l’ipotesi di un futuro lontano da Genova (“Non so quello che mi riserverà il domani”) e la candidatura di De Rossi come membro del suo staff (“In barca con me può sempre montare”), l’allenatore della Sampdoria si è concentrato sul possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus: “Sarebbe il riconoscimento del valore del lavoro. Con Sarri in panchina la Juventus sottoscriverebbe una sorta di discontinuità con il passato, finora ha vinto con una squadra organizzata individualmente, mentre con Sarri proverebbe a farlo con un’organizzazione collettiva e con i dogmi di Maurizio”.



MANIFESTA SUPERIORITÀ - “Nel calcio si può vincere in più modi. Un club deve scegliere in base al momento che attraversa, ai calciatori che ha, a come vuole utilizzarli, ma anche in base alla sua cultura e alla sua storia. Alla Juve Sarri farebbe bene anche perché le partite non le vincono gli allenatori, ma i giocatori forti. Un tecnico mette un’idea di gioco, però in campo vanno i suoi uomini. La Juve ha vinto per manifesta superiorità grazie alla capacità di Allegri di gestire il gruppo, alla sua ironia e alla sua intelligenza. Non tutti sarebbero stati in grado di farlo”.