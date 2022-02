Nelle scorse settimane il nome di Emil Audero è stato accostato alla Juventus, come futuro vice Szczesny. Il portiere dalla Sampdoria, alle prese con il recupero da un infortunio, vede però il suo posto da titolare messo in dubbio dalle ottime prestazioni di Falcone. E a tal proposito l'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo, nel pre-partita di Milan-Samp, ha affermato: "Il titolare è Audero. Se non è al meglio, gioca un altro. Ma vale per ogni ruolo. Se poi Falcone fa miracoli tutte le domeniche, vedremo… c’è anche la meritocrazia. Ma finché Audero non è al top, gioca Falcone".