Marco Giampaolo, ospite del Club di Fabio Caressa su Sky Sport, ha parlato del suo possibile futuro in bianconero: "Resta difficile gestire grandi campioni, soprattutto a fine carriera. La Juve nella comunicazione è stata straordinaria, hanno una marcia in più e non hanno sbagliato nulla. De Rossi? Molte polemiche, vedi la Juve con Buffon, bravissima. Poteva succedere la stessa cosa. Sulla panchina bianconera? No, io sicuramente non ci sarò". Giampaolo ha pure raccontato un aneddoto di quando è stato molto vicino alla panchina della Juventus: "Non stavo andando a firmare, ero a parlare e poi sono tornato a casa. Sensazione avuta? Eh, l'ho dimenticata. Diciamo così. Poi andò ad allenarla Ferrara, era un'altra epoca calcistica".