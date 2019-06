Marco Giampaolo è pronto a diventare il nuovo allenatore del Milan. Dopo la vacanza in Croazia e un breve periodo di relax, il tecnico della Sampdoria è arrivato a Milano: in agenda c’è un incontro con il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, per liberarsi dal suo attuale club e sposare così il progetto rossonero. Il contratto del Diavolo è già pronto: biennale, con opzione per il terzo anno, a 2 milioni di euro netti.