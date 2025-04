Giampaolo: 'Con Tudor la Juventus simile all'Atalanta. Con Thiago Motta...'

Getty Images

Le parole diin conferenza stampa:TUDOR-GUERRA - "Vediamo cosa viene fuori dalla partita. Noi l'abbiamo preparata nel modo giusto. Conosco Tudor, so come gioca, in due settimane è già riuscito a dare identità alla squadra. A Roma hanno fatto una grande partita. Dovremmo sfruttare qualsiasi cosa la Juventus ci concederà".LA JUVE - "La Juventus somiglia più alla Roma che abbiamo incontrato di recente. La somiglianza è nella disposizione in campo e nelle due fasi. Oggi la Juventus ha virato verso lo stile di gioco dell'Atalanta di Gasperini. Quella di Thiago Motta era un'altra cosa".

COME ARRIVA IL LECCE - "Abbiamo tutti i motivi per essere motivati. Qualsiasi cosa oggi deve motivarci, qualsiasi avversario. La motivazione di fondo è l'obiettivo, e deve passare attraverso queste partite importanti. La squadra ha lavorato bene come sempre. Al di là del blasone dell'avversario troviamo una squadra che ha cambiato pelle nelle ultime partite, è una sfida tostissima. Ma non c'è niente di nuovo, lo era anche quella contro il Venezia".