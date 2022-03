A poche pore di distanza dalla sfida di Marassi tra Sampdoria e Juventus, l'allenatore dei blucerchiati Marco Giampaolo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Secolo XIX in cui ha fatto il punto del momento delicato che sta vivendo la sua squadra.



'Non ho riscontrato problemi di spogliatoio. Ho avuto spogliatoi più complicati di questo, anche alla Samp. Poi com'è che funzionerebbe? Se vinci fai gruppo e se non vinci non fai gruppo? La storia è piena di squadre che non si parlavano e hanno vinto. Direttive, organizzazione e spirito li da l'allenatore, se le cose non vanno le colpe sono mie. Il resto è fuffa. Se ho un problema con un calciatore glielo dico, se non si allinea lo metto fuori, ma è sempre mia responsabilità. Loro devono essere consapevoli che da qui alla fine bisogna soffrire. Nel post Udine ho voluto provocare reazioni caratteriali, di orgoglio. La via è quella. E se lo faccio è perché so che posso'.