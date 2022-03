L'allenatore della Samp, Marco Giampaolo, ha parlato nel pre partita della sfida contro la Juve e ha analizzato il match ai microfoni di DAZN.



SULLA GARA - 'Bisogna imparare dai propri errori, capire quali sono e non commetterli. La partita è importante per noi quanto per la Juventus. Il processo di crescita conta poco, tutte le partite sono importanti e pesano. Devi essere pratico e risolutivo. Devi giocartela sempre al 100% al di là di chi incontri che sia la prima o ultima in classifica'.



SU EKDAL- 'Si porta dietro un problema da parecchio tempo, per cui la mia scelta per il play è stata fatta seguendo questa considerazione'.