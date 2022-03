Le parole di Giampaolo a Dazn, nel post Sampdoria-Juve:



APPROCCIO - "I risultati si costruiscono con le prestazioni serie, oggi siamo stati seri, mai timidi, non abbiamo mai rinunciato ad attaccarli. La prestazione è stata buona, alla lunga queste portano a fare risultato"



RAMMARICO - "Abbiamo subito 2-3 ripartenze ma è una caratteristica della Juve, sono bravissimi quando ripartono. Quando tenti di giocare qualcosa puoi concedere. 2-0 poi non è facile, ma ci credevo, ho detto alla squadra che se avessimo segnato l'avremmo riaperta, poi il terzo gol ha chiuso tutto"



SENSI - "Arrivato e stava bene, poi ha avuto un problema muscolare. Il ragazzo è arrivato con poche partite, il ritmo partita è difficoltoso, ci vuole tempo"



CLASSIFICA - "Non puoi avere paura, la situazione è chiara e ne sono consapevole, devo pensare a fare buone partite perché così cresce l'autostima. La paura non deve esistere, anche se la classifica è precaria bisogna saper stare lì"



PIANO DI GIOCO - "Sensi tra le linee l'ho rimarcato anche nell'intervallo, dovevamo guardare più avanti e meno indietro, potevamo dare più ritmo alla costruzione"



CENTROCAMPO - "Ekdal e Rincon hanno caratteristiche diverse, non dipende da loro la velocità della costruzione"