Marco Giampaolo a cena con Maurizio Sarri. Dopo l'incontro con Massiliano Allegri e il maestro Galeone, il neo allenatore del Milan ha visto anche il nuovo tecnico bianconero. Legati da un bel rapporto di amicizia e stima, tanto che Sarri consigliò all'Empoli di puntare su Giampaolo come suo sostituto, si sono incontrati la scorsa settimana ad Acquaviva Picena, nella villa di Sarri. Come riporta lanuovariviera.it, lì è andata in scena la cena tra i due e Daniele Croce, ex giocatore di entrambi, in cui hanno parlato anche delle prossime esperienze. Preparandosi già per Juve-Milan.