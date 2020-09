Tutto fatto per Vidal all'Inter. O quasi. Antonio Conte è pronto a riabbracciare il centrocampista col quale ha già lavorato alla Juventus, ma secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri non hanno ancora fissato le visite mediche del cileno. Da domani, in teoria, ogni giorno può essere quello buono per il ritorno in Italia, con Vidal che ha rinunciato all'intero ultimo anno di contratto e avrà solo una parte dei 2,4 milioni di premi ancora non pagati. La voglia di tornare in Italia è tanta. All'Inter, da ex Juve con un altro ex Juve. Ma ancora non c'è una data per le visite.