E' questa la notizia uscita nelle ultime ore, che racconta di un ritorno di fiamma tra i bianconeri e il centrocampista cileno che a Torino ha vissuto il suo momento migliore e che vuole lasciare il Barcellona. In causa con il club blaugrana tratta con l'Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta per un ritorno in Italia che avrebbe del clamoroso. Secondo le ultime indiscrezioni, però, la Juve non si sarebbe interessata a Vidal solo per una manovra di disturbo, ma per una richiesta di informazioni concreta, palesata in una chiamata ad Oscar Grau, amministratore delegato del Barcellona. Notizia prontamente smentita dalla Juve, che ha negato la telefonata.