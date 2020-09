Nonostante i rumors e le ripetute dichiarazioni dei protagonisti nelle passate settimane, il centrocampista Thiago Alcantara resta ad oggi ancora un calciatore del Bayern Monaco. Il suo passaggio al Liverpool, il club che ha effettuato i sondaggi più concreti, non si è ancora sbloccato. "Il Bayern è la mia casa e sono felice di essere qui", ha dichiarato alla ZDF.



E in conferenza stampa ha ribadito: "Non ho mai detto che parto. Ogni anno mi mettete in una squadra diversa. Il mio futuro è la partita di domani in questo momento. Non mi interessa quello di cui si parla".