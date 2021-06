Secondo quanto riportato da Goal.com, per Bentancur è ancora valida l'altissima percentuale al Boca Junior nel caso in cui la Juventus dovesse decidere di venderlo. Il centrocampista uruguaiano, accostato all'Atletico Madrid nelle scorse settimane, sarebbe stato pertanto frenato dal club proprio in virtù dell'alto corrispettivo da versare agli argentini qualora le strade di Juve e Rodrigo si fossero separate.



La percentuale si aggira intorno al 40% del ricavato e deriva dall'affare Tevez, dal quale la Juventus riuscì a strappare una prelazione proprio su Bentancur. In questo modo, Rodrigo fu pagato 9.5 milioni di euro in due esercizi.