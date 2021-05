Nella mattinata di ieri un video ha iniziato a circolare sui social, con un tam-tam improvviso e deciso: Ronaldo trasloca... il suo parco auto. Sette supercar caricate nella notte su un tir di una compagnia con sede a Lisbona. Mercato? Ovviamente il primo pensiero è andato lì, ma non sembra essere il primo passo di addio alla Juve. Secondo quanto racconta il Corriere della Sera, infatti, non si può parlare di trasloco di CR7, che nella notte di domenica ha smantellato parte del parco auto e intorno alle 23.30 le ha spedite in manutenzione. Ne ha una ventina tra Rolls Royce, Ferrari, Maserati, Lamborghini e Porsche, tutte macchine a cui servono controlli costanti, ma che CR7 preferisce spedire a persone di fiducia, con cura e organizzazione personale. E spunta un retroscena: il trasloco delle auto è stato ripreso dal vicino tifoso del Torino, armato di smartphone e videocamera, che così ha per qualche ora mandato in cortocircuito il tifo bianconero.