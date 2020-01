Paul Pogba salterà anche la gara di questa sera, all’Emirates contro l’Arsenal. Dopo la tribuna contro il Burnley, nella scorsa giornata di Premier League, infatti, il centrocampista francese ha dato forfait per l'ennesima volta, spiegando a Solskjaer, suo allenatore, che necessita di maggior tempo per completare il recupero dall’infortunio alla caviglia che ne ha condizionato il rendimento e lo ha tenuto lontano dai campi per quasi tre mesi. Ma non è solo questo. Il Manchester United, infatti, si è infuriato per i vari comportamenti del Polpo e ancor più per le parole di Mino Raiola, che ieri ha dichiarato: "Oggi non porterei più nessuno allo United, rovinerebbero anche Maradona, Pelé e Maldini. Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juve”.



LA JUVE - Parole chiare e segnale sempre più forte della volontà del giocatore, che alla Juve tornerebbe eccome. Paratici ci sta pensando e vorrebbe riportare Pogba a Torino già da diversi anni, ma si è sempre trovato di fronte alla esigente richiesta dello United. Il club di Manchester, però, potrebbe decidere di abbassare le pretese, visto che in estate Pogba sarà a un solo anno dalla scadenza e visto che da anni è al centro di polemiche e attacchi, di tifosi ed ex giocatori. La Juve c'è e non ha ancora lasciato Pogba.