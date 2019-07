Giallo a Lisbona. Un film che nessuno ha visto, ma che si è consumato nel tardo pomeriggio in terra portoghese. Da una parte Mattia Perin, fresco di accordo con il Benfica; dall'altra lo stesso club lusitano, in continuo contatto con la Juve. La 'tragedia' è arrivata al momento delle visite mediche: per i medici del club biancorosso, il portiere non aveva affatto un mese di recupero davanti (Mattia continua ad avere un problema alla spalla), bensì quattro. Da qui, la frizione pesante che ha inasprito i rapporti tra le squadre, che nella serata hanno provato a ricucire e a chiudere la questione. Mentre si pensava di aver trovato una svolta, ecco il comunicato del Benfica: 'Il giocatore rientrerà a Torino e si curerà alla Juve'. Parole che hanno infastidito la Juve, e che hanno poi portato alle scuse ufficiali del numero uno portoghese. Insomma, situazione surreale quella che sta vivendo Perin. Che adesso resta in Portogallo e che aspetta novità. In caso contrario, come racconta Sky Sport, il Porto ha già fatto una telefonata veloce...