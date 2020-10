2









"In quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo". Il comunicato pubblicato ieri dal Giudice Sportivo Mastrandrea parla chiaro. Risultato? Ammenda di € 15.000 e diffida per Fabio Paratici, punito con maggiore severità, vista la protesta recidiva. Dopo Crotone, ecco Verona per un totale venticinquemila euro, comminati a uno che nei restanti dieci anni di Juventus era stato punito appena un paio di volte. Nel 2017 contro l'Atalanta e nel 2019 in Supercoppa contro la Lazio. Insomma, episodi isolati, che lasciano qualche incertezza e aprono persino a un giallo.



Risulta un po’ di stupore vicino agli ambienti bianconeri per questo quasi accanimento da inizio stagione: non tanto per la prima multa, quanto per la seconda. Sì, perché secondo quanto filtra dalla Juve contro il Verona Paratici non avrebbe protestato. Come riporta Tuttosport: "Potrebbe esserci stato uno scambio di persona visto che se non - al limite - varcando di qualche passo l’area interdetta ai non effettivi in distinta, il ds non avrebbe fatto nulla di male. Men che meno rivolto parole minacciose".