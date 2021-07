Il raduno è fissato per oggi a Formello, prima di partire per il ritiro di Auronzo di Cadore, che da sabato durerà fino al prossimo 28 luglio, ma in casa Lazio c'è già un giallo.Dal suo entourage non sarebbero arrivate comunicazioni circa la sua mancata presenza nella giornata di ieri e non risultano prese di posizione da parte della Lazio, che nelle scorse ore ha cercato di ridimensionare la portata della vicenda, parlando di qualche giorno di permesso in più concesso a Luis Alberto, non nuovo a bizze e comportamenti sopra le righe durante la sua avventura in biancoceleste.Un segnale di tensione che potrebbe essere legato al desiderio di cambiare aria dopo 5 anni.