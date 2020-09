Impazza il mercato anche nel giorno in cui la Juve di Andrea Pirlo scende in campo per la prima di Serie A contro la Sampdoria. La trattativa tra Milik e il Napoli va a rilento e per questo anche Dzeko resta parcheggiato a Roma. Ieri sera il bosniaco è rimasto per tutta la partita in panchina contro il Verona ma nelle ultime ore il suo trasferimento in bianconero si è tinto di giallo, come scrive Il Corriere dello Sport. Su Tuttosport "Pirlo-CR7 a porte aperte" facendo riferimento al fatto che questa sera l'Allianz Stadium sarà aperto a mille persone, come deciso dal Governo per tutta la Serie A.



Nella gallery le prime pagine dei giornali