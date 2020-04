1









'Non è inusuale'. La prima rassicurazione è questa, e arriva dalle pagine di Tuttosport grazie al dottor Di Perri. Paulo Dybala è ancora positivo al coronavirus dopo il quarto tampone effettuato: sono passati 40 giorni, ma il virus non se n'è andato. "E' normale, è un altro lato del virus, noioso e appiccicoso - spiega il medico -. Il range di tempo per la guarigione va dagli 8 ai 37 giorni, con una media di venti. Ma ci sono pure pazienti che hanno aspettato due mesi per negativizzarsi". CONDIZIONI BUONE - Paulo comunque è in buone condizioni, si allena tutti i giorni e ha superato la fase critica. Anzi, adesso la carica virale è praticamente minima, eppur esiste. In questa lunga attesa, prova a tenersi in forma con la compagnia della sua Oriana: stringe i denti e prova a pensare al ritorno in campo. Vuole esserci, farà di tutto.