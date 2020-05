Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, torna sulle parole di Pecoraro, ex Procuratore Federale della FIGC sulla registrazione dell'audio sul presunto secondo giallo a Pjanic in Inter-Juve del 2018. "Perché non esiste un file del colloquio tra VAR e arbitro? Per un motivo banalissimo, perché non è mai esistito - si legge sul suo sito Lucamarelli.it -. Trattandosi di un episodio da ammonizione il VAR non aveva alcun motivo per intervenire e, se avesse interpellatoBastava pensare al protocollo, alle regole che ormai tutti dovrebbero conoscere ed all'ovvietà di un dialogo che non poteva e non può esistere".