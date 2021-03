Ha sorpreso tutti l'assenza di Merih Demiral nella sfida di ieri sera tra Turchia e Olanda. Un forfait improvviso, che nasconde un giallo. Anche De Ligt, infatti, non ne sapeva nulla, fino a qualche ora prima del match si era addirittura parlato di derby tra centrali juventini: "Sono rimasto sorpreso dall'esclusione di Demiral", ha detto l'olandese. Aggiungendo: "Con lui mi trovo benissimo alla Juve".



E dalla Turchia confermano: "Un altro nome importante della nazionale - scrive Fanatik - come Merih Demiral non è stato inserito nella rosa della partita giocata con l'Olanda. Il giovane difensore, infortunato nella partita di Champions League tra Juventus e Porto, non ha potuto prendere parte in Olanda a causa del suo infortunio". Si proverà a recuperarlo per la prossima gara contro la Norvegia, ma non c'è molta fiducia sul suo impiego.