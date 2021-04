Contrariamente a quanto affermato da tutti i media calcistici in occasione di Fiorentina-Juventus, Matthijs De Ligt non era diffidato nella sfida del Franchi, ma aveva all'attivo solo tre ammonizioni (ce ne vogliono 4 per entrare in diffida). Ciò significa che il cartellino giallo rimediato a Firenze, il quarto in questo campionato, lo fa entrare ora in diffida. Possiamo quindi affermare oggi ufficialmente che la Juventus domenica andrà ad affrontare l'Udinese con 4 diffidati: oltre a De Ligt, i già noti Leonardo Bonucci, Weston McKennie e Cristiano Ronaldo.