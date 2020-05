Arthur está feliz no Barcelona — Luciadmello (@LuciaDMELLO) May 24, 2020

La Juventus non smette di seguire il centrocampista del Barcellona Arthur. Il brasiliano è la prima scelta, qualora si intavolasse la trattativa che porterebbe Miralem Pjanic in Spagna. Eppure, malgrado la corte della Juve, Arthur non sembra intenzionato a lasciare Barcellona. Infatti, la madre Lucia Mello, su Twitter ha risposto alle voci della stampa, soprattutto italiana, che vedono il figlio prossimo al trasferimento a Torino: "Arthur è felice al Barcellona" parole che non lasciano spazio ad interpretazioni.