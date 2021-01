Giallo per simulazione. Il coast to coast di Adrien Rabiot viene punito con un cartellino e un fallo in attacco dall'arbitro Pezzuto. Una decisione che fa immediatamente discutere, cambiata dopo aver rivisto il fallo al Var: niente cartellino, niente simulazione, ma un rigore netto e solare. Che Morata trasforma. Plateali e decise anche le reazioni iniziali di Pirlo e Agnelli: l'allenatore si è rivolto in maniera polemica al quarto uomo, mentre il presidente ha agitato la mano sugli spalti e accompagnato il gesto con una frase dal significato chiaro, "ma cosa fischi?".