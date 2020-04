1









Se l'isolamento casalingo è pesante per tutti, lo è ancora di più per una coppia di giovani fidanzati. È il caso di Pavel Nedved junior, figlio del vicepresidente juventino, e della sua compagna Giada Vettori, la quale gli dedica un accorato post su Instagram: "Una delle cose che mi mancano di più? I viaggi in macchina insieme per andare da qualunque parte, litigare per quale canzone mettere perché tu ascolti troppo rap e io dopo un po’ mi rompo, discutere per i finestrini alzati o abbassati, io che odio l’aria condizionata e tu che la lasceresti accesa pure d’inverno. Mi mancano le piccole cose, tenerti la mano, cantare insieme, le nostre soste al McDrive a notte fonda. Mi manca la nostra quotidianità e mi manchi Tu". Gli ultimi scatti "social" della fidanzata di Nedved jr nella nostra fotogallery