A Inter TV, Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha raccontato la rivalità calcistica che lo pervade: "La maglia di Sforza del film? La tengo io. Non è che c’è molto da vantarsi (ride). Il gioco comico era che arrivò l’ennesimo giocatore che doveva essere fenomeno, il gioco comico era dormire con la maglia di uno “sfigato” e non con quella di Ronaldo. Il derby lo soffro sempre, sto male tre giorni prima e se va ,ale tre giorni dopo. A me della Juventus non frega niente. Soffro calcisticamente il derby con i cugini. A Milano è così. Se si vince si può andare tranquillamente al supermercato. E’ una roba seria il derby".



Foto: sito ufficiale Inter