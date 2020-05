Giacomo Poretti, comico del trio ‘Aldo Giovanni e Giacomo’, ha rivelato a Mario Calabresi durante la sua rubrica ‘Altre storie’, di essere stato ammalato di coronavirus assieme sua moglie a inizio marzo: "Mi sono alzato con dolori alle ossa. Non stavo tanto bene. Ho avuto otto, nove giorni con febbre alta, vicino ai 39. Così forte non l'ho mai avuta. Ho fatto due tamponi e sono risultati negativi entrambi, sto aspettando l'esame del sangue. Sono disposto a donare il mio sangue sempre che sia ricco di immunoglobuline. Mi sono letteralmente cagato addosso. Quando è finita la febbre è iniziato un periodo di spossatezza, come se avessi fatto cinque maratone di New York. Una mattina mi sono svegliato per fare colazione e non sono riuscito ad aprire la caffettiera. Avevo la forza vicino allo zero. Adesso grazie a Dio è finita".