E alla fine uno stop è arrivato davvero. No, non per l'arbitro Fourneau, di cui tanto si è discusso nelle scorse settimane, che per gli addetti alla disinformazione dopo Crotone-Juve sarebbe stato declassato da Rizzoli avendo "sfavorito" i bianconeri, ma per Giacomelli. La pessima direzione di gara di Milan-Roma gli è costata cara, come al Var Nasca: sono apparsi infatti troppo evidente gli errori commessi dal fischietto triestino in entrambi i rigori concessi alle due squadre, non corretti dal collega in sala var. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport uno stop verrà imposto ad entrambi e potrebbe essere anche lungo. Almeno due saranno le giornate in cui Giacomelli sarà fermato e, complice la sosta e l'unificazione del Can A e del Can B, Rizzoli sta studiando un piano di rientro graduale dopo qualche designazione in Serie B che lo/li riporterà in Serie A almeno fra un mese. Punizione severa, ma in linea con le scelte del designatore con i casi più gravi degli ultimi anni. Giacomelli punito, anche duramente, non come Fourneau, nonostante tutte le polemiche...