L'ex giocatore della Juventus, Emanuele Giaccherini è intervenuto durante #CasaDiMarzio sul profilo di del noto giornalista. Giaccherini ha festeggiato i suoi 35 anni e ha raccontato vari aneddoti e ricordi. Ecco le sue parole: "S​ono partito dalla C2 per arrivare in Serie A, Nazionale, Juventus e Premier League. Mi sono conquistato tutto sul campo, arrivando con umiltà a giocare con dei mostri del calcio. La mia è una storia che pochi realizzano, è molto più facile nascere e restare in una categoria. Io invece ricordo sempre da dove sono venuto: la Serie C mi ha dato la spinta per crescere"



JUVE - ​ Avevo un accordo per il rinnovo con il Cesena e anche la Fiorentina era molto interessata. La Juventus era di ritorno dall’America e Paratici disse a Furio Valcareggi, il mio procuratore: ‘Mi raccomando non firmate nulla che a fine agosto lo prendiamo noi'. Pensavo fosse uno scherzo, anche se speravo nel grande salto. A Vinovo nello spogliatoio avevo il posto di Nedved, accanto a Del Piero. Non dimenticherò mai il suo benvenuto: ‘Se sei qui, è perché lo meriti’. Ho dovuto dimostrare di essere da Juventus, ogni anno ho superato un ostacolo. Gol al Catania il più importante perchè è valso lo scudetto".