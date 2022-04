L'ex giocatore della Juve, Emanuele Giaccherini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha voluto analizzare quella che sarà la super sfida di questa sera tra bianconeri e nerazzurri.



'La Juve è in netta ripresa e ha fatto vedere molte cose positive in questi ultimi mesi. L'Inter al contrario, è in calo rispetto ad inizio stagione ma parliamo sempre dei Campioni d'Italia in carica, quindi sarà un bellissimo derby. Entrambe le squadre hanno bisogno di questa vittoria. L'Inter se vincesse stasera si ricandiderebbe ancora ad essere la favorita perchè poi il calendario dell'Inter lo conosciamo tutti. Ma è importante anche per la Juve, perchè vincendo alimenti sempre... magari il sogno Scudetto è ancora lontano però se vinci stasera dai un bel segnale al campionato'.